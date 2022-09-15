Сеул, 15 сентября 2022, 09:33 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль проведет в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН двусторонние встречи с президентом США Джо Байденом и премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.
Известно, что встреча лидеров Южной Кореи и Японии состоится впервые с декабря 2019 года
По данным замглавы национальной безопасности Ким Тхэ Хё, встречи с Байденом и Кисидой уже согласованы, однако точное время пока ещё не определено.
Как сообщало ИА REGNUM, южнокорейский лидер посетит на следующей неделе Великобританию, США и Канаду.
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