Санкт-Петербург, 15 сентября, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Число жертв блокады Ленинграда в Великую Отечественную войну оказалось больше, чем считалось ранее, сообщил 15 сентября прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник. Погибших в результате блокады не 642 тыс., а более 1 млн человек.

Похороны ребенка на Волковском кладбище в блокадном Ленинграде. Март–апрель 1942 г

«Собранные всеми компетентными органами доказательства позволяют говорить о гораздо большем количестве жертв блокады, чем то, которое путем беглых подсчетов давала официальная статистика до сих пор», — сказал Мельник в интервью РИА Новости.

Сотрудники прокуратуры вместе с коллегами из других правоохранительных органов изучили архивные документы и материалы по фактам массового уничтожения жителей Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Они выяснили, что в период 1941–1944 годов немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками истреблены более 1 млн советских граждан, а не 642 тыс., как считалось ранее.

Кроме того, в ходе Нюрнбергского процесса, прошедшего в период 1945–1946 годов, правовая оценка уничтожению жителей Ленинграда путем его блокады, в том числе созданию условий для возникновения в городе голода, не была дана.

Ввиду чего, как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Петербурга обратилась в городской суд с иском о признании блокады Ленинграда геноцидом. Таким образом надзорное ведомство решило защитить национальные интересы, законные права жителей блокадного города, родственников и потомков мирных жителей, погибших в годы войны в Ленинграде. Материалы дела будут рассмотрены 16 сентября.