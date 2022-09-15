Екатеринбург, 15 сентября, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В Свердловской области 18-летнего юношу, страдающего спиральной мышечной атрофией, обеспечат необходимым дорогостоящим лекарством Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

ru.torange.biz Лекарства

Необходимый препарат закупят 16 сентября. Юноша будет обеспечен лекарством в течение двух дней, то есть до 18 сентября, отметили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мать юноши сообщила, что её сыну отказывают в назначении жизненно важного препарата, а в следственном комитете Свердловской области решить вопрос не смогли. После этого решение проблемы взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.