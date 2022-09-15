Санкт-Петербург, 15 сентября, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге станцию метрополитена «Горный институт» закончат строить к началу 2024 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте госзакупок.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство станции метро «Горный институт»

Заказчиком выступил АО «Метрострой Северной Столицы». Предприятие опубликовало конкурс на выполнение комплекса строительно-монтажных работ вестибюля и пешеходного перехода станции «Горный институт». Согласно содержанию документов закупки, строить станцию закончат 7 января 2024 года.

Контракт оценили в 526,7 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 21 сентября 2022 года, а итоги подведут 27 сентября.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что строители завершили проходку тоннеля по линии метро в 2021 году. Ввести в эксплуатацию станцию «Горный институт» обещают в конце 2024 года.