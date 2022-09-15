Донецк, 15 сентября, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Киевские войска совершили обстрел ряда городов Донецкой Народной Республики. Об этом 15 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 8:46 из Новомихайловки по Докучаевску выпущено три снаряда калибра 152 мм. В 8:30 из Красногоровки стреляли по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка. Всего выпущено семь снарядов калибра 155 мм.

В 8:40 из Орловки стреляли по Минеральному и Ясиноватой, выпустив по населённым пунктам по три снаряда калибра 152 мм.