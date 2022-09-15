Донецк, 15 сентября, 2022, 08:50 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под обстрел ВСУ попали Донецк и Зайцево. Об этом 15 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В 8:15 киевские боевики обстреляли из Кирово посёлок Зайцево, выпустив из танка десять снарядов.

В 8:25 из Нетайлово по Донецку (Киевский район) выпустили три снаряда из ствольной артиллерии калибра 155 мм.