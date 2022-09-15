Дзержинский район, Красноярский край, 15 сентября, 2022, 08:37 — ИА Регнум. В Красноярском крае на утро 15 сентября зарегистрирован один лесной пожар на площади 0,6 га. Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве лесного хозяйства, возгорание действует в Дзержинском районе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесной пожар

В минлесхозе уточнили, что очаг возгорания обнаружил лётчик-наблюдатель в ходе авиапатрулирования территории. Населённым пунктам пожар не угрожает. Сотрудники наземной службы уже приступили к тушению, возгорание локализовано. В тушении принимают участие 14 человек, задействовано две единицы техники.

Напомним, в Красноярском крае леса по условиям погоды патрулируют наземные группы и авиация. В 29 муниципалитетах установлено сто камер видеонаблюдения.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на территории лесного фонда края с начала сезона зарегистрировано более 1200 лесных пожаров на общей площади свыше 185 тыс. га.