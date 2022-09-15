Пекин, , 08:31 — REGNUM Американский авианосец «Рональд Рейган» вернулся к патрульным миссиям в Азиатско-Тихоокеанском регионе после короткого периода технического обслуживания на военно-морской базе Йокосука в Японии, а Министерство обороны Японии сообщило, что два военных корабля ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) также действуют в регионе, передает 14 сентября газета Global Times.

Авианосец США Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперты заявили, что возвращение американского авианосца в строй было поспешным, что выявило беспокойство США по поводу отсутствия военного присутствия в попытке сдержать Китай. Отмечая окончание планового периода готовности к техническому обслуживанию, «Рональд Рейган» и его ударная группа покинули Йокосуку 12 сентября, сообщили ВМС США.

Авианосец, который продолжит свое ежегодное патрулирование в Индо-Тихоокеанском регионе, прошел трехнедельный период технического обслуживания и пополнения запасов в Йокосуке. Предыдущая миссия была продлена по сравнению с ее первоначальным графиком из-за приказов Пентагона, после того как НОАК начала учения вокруг острова Тайвань в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа, согласно сообщению, опубликованному американской военной газетой Stars and Stripes.

Поспешное возвращение американского авианосца «Рональд Рейган» показало, что США обеспокоены отсутствием своего авианосного присутствия в западной части Тихого океана, и им не терпится поиграть мускулами, заявил Global Times военный эксперт из Пекина Вэй Дунсю. По словам Вэя, США, вероятно, проведут учения в чувствительных водах, таких как вблизи Тайваньского пролива и в Южно-Китайском море, укрепляя военное присутствие США в регионе с оглядкой на Китай.

Также Морские силы самообороны Японии заметили два эсминца с управляемыми ракетами «Типа 052C» «Чанчунь» и «Чжэнчжоу», которые направлялись на северо-восток через воды между островами Осима и Йокоатедзима в западную часть Тихого океана, говорится в пресс-релизе Объединенного штаба Министерства обороны Японии во вторник. Это означает, что 12 сентября в Филиппинском море к югу от Японии действовали как авианосная ударная группа «Рональда Рейгана», так и китайская флотилия эсминцев, сообщили эксперты.

Действия военных кораблей НОАК, скорее всего, являются рутинными мероприятиями и не нацелены на третью сторону, но, если регион, в котором они плавают, совпадает с передвижениями авианосцев США, они примут надлежащие меры для предотвращения потенциальной разведки США вблизи берегов Китая, сказал Вэй.