Кишинёв, , 08:31 — REGNUM Газпром должен был прекратить поставки газа в Молдавию после 1 марта 2022 года, так как молдавская сторона не выполнила обязательства провести к этому сроку аудит исторического долга. Об этом 14 сентября заявил на телеканале Primul in Moldova депутат парламента Молдавии от правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) Раду Мариан.

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На передаче зашел разговор, что есть риск отключения газа в следующем месяце, так как Молдавия уже второй раз срывает срок проведения аудита. Депутату задали вопрос: считает ли он справедливым такое решение, если оно будет?

«А почему нам не перекрыли газ 1 марта? Почему именно 1 октября, когда изменится формула и мы будем платить меньше? — заявил Мариан. — Если русские хотят отключить нам газ за долги, они должны были сделать это ещё в марте. Но они не отключили, ждут, когда цена для нас станет выгодной».

Напомним, с октября расчёт цен на газ для Молдавии будет по «зимнему» тарифу, складывающемся на 70% цены от стоимости нефтяной корзины, а 30% — от стоимости газа на европейской спотовом рынке. В «летнем» тарифе обратные пропорции. В Молдавии ожидают значительного снижения затрат на газ с октября.

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