Ташкент, 18 сентября, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл в Самарканд для работы на саммите Шанхайской организации сотрудничества.

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Ожидается, что в Самарканде соберется беспрецедентный представительный состав международных лидеров из 15 стран.

15 сентября у президента России запланированы встречи с президентами Киргизии Садыром Жапаровым, Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, Ирана Эбрахимом Раиси, с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом и председателем КНР Си Цзиньпином.

В этот же день пройдет трехсторонний саммит Россия — Монголия — Китай с участием глав государств.

16 сентября в графике российского президента участие в заседании Совета глав государств ШОС, а также запланирована встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьером Индии Нарендрой Моди, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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