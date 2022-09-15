Берлин, 15 сентября, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Вооружённый конфликт, развернувшийся между Арменией и Азербайджаном, вызывает беспокойство в Грузии. Об этом заявил на пресс-конференции в Берлине грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

ЕРА:JULIEN WARNAND Ираклий Гарибашвили

«Армения и Азербайджан — наши дружественные государства, и то, что происходит в этих странах, для нас неприемлемо, и мы с большой тревогой наблюдаем за этими событиями», — сказал Гарибашвили.

Он отметил, что Грузия ранее выступала посредником между этими странами, когда Азербайджан освободил 15 армянских военнопленных в обмен на карты минных полей в Нагорном Карабахе. Премьер-министр заявил, что надеется на скорое урегулирование конфликта.

Стоит отметить, что секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил, что с Азербайджаном достигнута договоренность о перемирии. Пока никакого документа между сторонами не было подписано.