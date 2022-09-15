Москва, 15 сентября, 2022, 08:18 — ИА Регнум. По итогам дня 14 сентября нефть марки Brent подорожала 1,05%, до $94,44. Волатильность на рынке была низкой, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Publicdomainpictures.net Добыча нефти

Рост котировок наблюдался на американской сессии. Данные минэнерго США не оказали негативного влияния на цены.

Согласно последним данным министерства, за минувшую неделю запасы нефти в стране выросли на 2,44 млн баррелей (прогноз был +0,83 млн баррелей), до 429,633 млн баррелей.

Данные Американского института нефти (API) указывали на недельное увеличение запасов на 6,04 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 1,77 млн баррелей (прогноз был — 0,86 млн баррелей), до 213,04 баррелей.

Запасы дистиллятов выросли на 4,22 млн баррелей (прогноз +0,6 млн баррелей), до 116,02 баррелей. Добыча нефти в США осталась неизменной на уровне 12,1 млн б/с.

Сегодня, 15 сентября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $93,88. Нефтяной рынок продолжает находиться под давлением на фоне публикации данных по инфляции в США за август, которые привели к подорожанию доллара и сделали дороже покупку нефти для многих трейдеров.

По техническому анализу есть предпосылки прорыва $95,55. При удачном прохождении уровня можно ожидать восстановления цены до $97,50. Если индекс доллара опять сорвется вверх, то цена останется торговаться в диапазоне $91-95.

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