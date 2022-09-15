Токио, 15 сентября, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Председатель правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), премьер-министр Японии Фумио Кисида 15 сентября заявил на заседании своей фракции, что внеочередную сессию парламента планируется созвать в октябре. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Парламент Японии

Фумио Кисида «Впереди будут Генассамблея ООН, государственные похороны… в следующем месяце планируется внеочередная сессия парламента».

На внеочередной сессии, которая, предположительно, состоится 3 октября, планируется утвердить дополнительный бюджет на текущий финансовый год и обсудить ряд острых политических вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство Конституционно-демократической партии Японии, являющейся ведущей оппозиционной силой в стране, 15 сентября приняло решение в полном составе бойкотировать намеченные на 27 сентября государственные похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, застреленного в июле на предвыборном митинге.