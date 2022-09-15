Лондон, , 07:54 — REGNUM Королевский стражник, стоявший возле гроба с телом британской королевы Елизаветы II, упал в обморок в ходе своего дежурства, сообщила газета Daily Mail.

Вестминстерский дворец OldakQuill

Инцидент произошел в Вестминстерском дворце в Лондоне, куда гроб был доставлен 14 сентября в рамках церемонии прощания с монаршей особой. Мужчина перед падением находился на трибуне.

Как отмечают журналисты, незадолго до случившегося стражник сошел с трибуны, но после вернулся на место вместе со своим сменщиком. Похороны Елизаветы II пройдут 19 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября Daily Mail написала о том, что королевских пчел, которые содержатся в ульях при Букингемском дворце и Кларенс-хаусе, официально уведомили о кончине Елизаветы II.

Читайте ранее в этом сюжете: В Великобритании королевские пчёлы получили известие о смерти Елизаветы II