Екатеринбург, 15 сентября, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Новый кластер создадут в Музее истории Екатеринбурга. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Екатеринбург

Кластер расположится на проспекте Ленина, 52 и будет включать три трека. Здесь создадут классическое выставочное пространство, образовательный центр «Народный университет» и креативный кластер». Музей также получит ряд новых экспозиций, посвящённых истории Свердловска ХХ века, его становлению как промышленного и культурного центра, а также периоду эвакуации.

Отметим, Музей истории Екатеринбурга является одним из главных музеев уральской столицы. Ежегодно его посещают 130 тыс. человек.