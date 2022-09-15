Токио, 15 сентября, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Руководство Конституционно-демократической партии Японии, являющейся ведущей оппозиционной силой в стране, 15 сентября приняло решение в полном составе бойкотировать намеченные на 27 сентября государственные похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, застреленного в июле на предвыборном митинге. Об этом лидер партии Кэнта Идзуми объявил на пресс-конференции в Токио.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Кэнта Идзуми «Мы получили от правительства письменный ответ на наши вопросы по поводу обоснованности государственных похорон… Но это нулевой ответ, повторение уже ранее сказанного. В таких условиях руководство нашей партии приняло решение не присутствовать на похоронах».

Оппозиция требовала от правительства юридических оснований для проведения таких похорон и обоснования выделенной из бюджета суммы. Отмечается, что решение Конституционных демократов о бойкоте поддержали Социал-демократическая и Коммунистическая партии Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, поддержка премьер-министра Японии Фумио Кисиды упала до самого низкого уровня с момента его вступления в должность, так как японцы недовольны связями правящей партии с церковным скандалом и расходами на государственные похороны бывшего премьер-министра Синдзо Абэ.