Владивосток, 15 сентября 2022, 07:13 — REGNUM Для укрепления военно-морского сотрудничества, поддержания мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинга морской акватории, охраны объектов морской экономической деятельности двух стран флоты России и Китая проводят второе совместное патрулирование акватории Тихого океана, сообщило 15 сентября Минобороны РФ.

Учения противолодочных кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ РФ
Учения противолодочных кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ РФ
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В мероприятии принимают участие корабли Военно-Морского Флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая.

Экипажи двух стран отработают совместное тактическое маневрирование и организацию связи между кораблями группировки. Также пройдут учения с практическими артиллерийскими стрельбами.

ТОФ выставил на учения с Китаем фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», «Совершенный» и «Громкий», средний морской танкер «Печенга». От Китая представлены эсминец «Нянь Чан», сторожевой корабль «Ян Чен» и судно комплексного снабжения «Дун Пинху».

Как сообщало ИА REGNUM, новейший корвет «Гремящий» Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России в ходе стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» поразил крылатой ракетой комплекса «Калибр» морскую цель, находящуюся в Охотском море.