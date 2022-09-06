Владивосток, 6 сентября 2022, 08:42 — REGNUM Новейший корвет «Гремящий» Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России в ходе стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» поразил крылатой ракетой комплекса «Калибр» морскую цель, находящуюся в Охотском море. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В качестве корабля условного противника использовалось судно-мишень. По утверждению военного ведомства, это первая подобная стрельба, проведённая кораблём ВМФ России.
Как сообщало ИА REGNUM, в закрытом городе Вилючинске в Камчатском крае прошла торжественная встреча новейшего корвета «Гремящий».
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