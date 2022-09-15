Тегеран, , 07:57 — REGNUM 14 сентября министерство финансов США добавило 10 иранских физических и два юридических лица в свой санкционный список, обвинив их в проведении кибератак. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Департамент заявил, что все подвергшиеся нападению физические и юридические лица связаны с Корпусом стражей Исламской революции Ирана (КСИР) и подпадают под вторичные санкции.

Пять дней назад (9 сентября) министерство финансов США также ввело санкции в отношении министерства разведки Ирана за «участие в кибератаках против Соединенных Штатов и их союзников».

Этот шаг последовал за более ранним заявлением Албании, которая обвинила Иран в кибератаках в июле 2022 года и разорвала дипломатические отношения с Исламской Республикой.

Иран решительно отверг обвинения Албании, заявив, что она сама является жертвой кибератак и отвергает использование киберпространства против других стран.