Тегеран, 15 сентября, 2022, 08:39 — ИА Регнум. 14 сентября Таможенное управление Ирана заявило, что собирается ввести в действие первую гибридную международную перевозку по электронной системе МДП между Ираном и Индией в течение нескольких дней. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Заместитель главы таможенного управления по правовым вопросам и мониторингу Фариде Зобейди заявила: «Иранские власти ожидают, когда следующая индийская партия достигнет южного побережья Ирана, чтобы начать работу в этом отношении».

По словам чиновника, введение в действие цифровой системы МДП будет завершено, когда груз покинет Иран с северной таможни Астары на побережье Каспийского моря.

«Проект сокращает как время, так и стоимость транзита через Иран и обеспечивает единый метод документирования», — отметил Зобейди, подчеркнув, что отсутствие единой таможенной документации является большой проблемой при гибридных перевозках.