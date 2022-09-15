Санкт-Петербург, 15 сентября, 2022, 06:56 — ИА Регнум. В ходе судебного разбирательства по иску на сумму более 17 млн рублей АО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла», выступавшее ответчиком, сослалось на «тяжёлое финансовое положение, отсутствие финансирования, наличие более 20 исполнительных производств, подтверждающих, по его мнению, отсутствие свободных денежных средств для расчетов с контрагентами». Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области, несмотря на заверения ответчика, иск ПАО «Звезда» удовлетворил. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Суд принял решение о взыскании 17 049 043,86 рубля долга по контракту от 2020 года, «учитывая отсутствие доказательств, свидетельствующих об исполнении ответчиком обязанности по оплате выполненных работ». Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Иск рассматривался с июня 2022 года.

Напомним, к заводу в июле 2022 года также выставила претензии на сумму почти 58 млн рублей компания «Хейнен хопман Рус». А ещё ранее иск почти на 2 млрд рублей был подан Минобороны России. Заседание по делу, в котором речь идёт о неустойке, назначено на 19 сентября 2022 года.