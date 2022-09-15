Южно-Сахалинск, , 06:51 — REGNUM За время путины добыто 119,1 тыс. тон иваси и скумбрии, что в разы меньше рекомендуемого к вылову объёма. Ученые настаивают на повышении освоения этих видов рыб, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Росрыболовства.

Промысел скумбрии Trevor Rickard

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На 13 сентября выловлено 92 тыс. тонн иваси — всего 17% от рекомендуемого объёма. Скумбрии добыто 27,2 тыс. тонн — 1,2%.

С рыбопромышленниками ведётся работа по наращиванию промысловых усилий.

«В этом году из-за сильного прогрева воды, ученые отметили аномально северное расположение скоплений иваси и скумбрии, начавшееся охлаждение воды будет способствовать тому, что рыба начнет массово спускаться в традиционные районы дислокации флота», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в реке Пугачевка всплыло огромное количество мертвой рыбы.