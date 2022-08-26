Южно-Сахалинск, , 10:25 — REGNUM На Сахалине в реке Пугачевка всплыло огромное количество мертвой рыбы. Видео с места происшествия опубликовал телеграм-канал Fishing island Sakhalin.

Лосось

Читайте также: На Сахалине за неделю у браконьеров изъяли 100 кг красной икры

На кадрах видно, что на поверхности воды лежит очень много лосося кверху брюхом.

«Убирается каждый день по 30-40 тонн мертвой, тухлой рыбы», — прокомментировал за кадром мужчина.

Мёртвую рыбу, по словам автора видео, вывозят в море, а часть — на берег.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине инспектора Росрыболовства за неделю с 18 по 24 августа в ходе рейдовых мероприятий изъяли у браконьеров почти 100 кг красной икры и 132 хвоста горбуши.