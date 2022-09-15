Екатеринбург, , 06:45 — REGNUM Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин проконтролирует вопрос обеспечения жизненно важным лекарством 18-летнего инвалида из Свердловской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК России.

Следственный комитет Sledcom.ru

В Следственный комитет обратилась мать юноши. Она сообщила, что её сыну отказывают в назначении жизненно важного препарата, без которого уралец может умереть. По словам женщины, она уже обращалась в свердловский СКР, однако там ситуацию не разрешили.

Бастрыкин поручил руководителю СКР по Свердловской области представить подобный доклад о ситуации с лекарствами для юноши.