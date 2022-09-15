Лондон, , 05:06 — REGNUM Новый британский премьер-министр Лиз Трасс собирается провести переговоры с президентом США Джо Байденом и главой Франции Эмманюэлем Макроном в преддверии похорон королевы Великобритании Елизаветы II, которые намечены на 19 сентября. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на свои источники.

Лиз Трасс Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Кроме того, она намерена встретиться с руководителями правительств Австралии и Канады Энтони Альбанезе и Джастином Трюдо. Все встречи должны пройти в двустороннем формате в период с 17 по 18 сентября.

Информация о темах бесед не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября Джо Байден провел телефонный разговор с королем Великобритании Карлом III. Американский лидер выразил соболезнования британскому монарху и народу Соединенного Королевства в связи со смертью Елизаветы II.