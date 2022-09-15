Лондон, 15 сентября, 2022, 05:06 — ИА Регнум. Новый британский премьер-министр Лиз Трасс собирается провести переговоры с президентом США Джо Байденом и главой Франции Эммануэлем Макроном в преддверии похорон королевы Великобритании Елизаветы II, которые намечены на 19 сентября. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на свои источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лиз Трасс

Кроме того, она намерена встретиться с руководителями правительств Австралии и Канады Энтони Альбанезе и Джастином Трюдо. Все встречи должны пройти в двустороннем формате в период с 17 по 18 сентября.

Информация о темах бесед не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября Джо Байден провел телефонный разговор с королем Великобритании Карлом III. Американский лидер выразил соболезнования британскому монарху и народу Соединенного Королевства в связи со смертью Елизаветы II.