Воронеж, 14 сентября, 2022, 23:47 — ИА Регнум. Движение транспорта открыто на Московском проспекте Воронежа вечером 14 сентября, сообщили в пресс-службе администрации города.

Пресс-служба администрации Воронежа Московский проспект в Воронеже открыли для движения

Часть Московского проспекта была закрыта для транспорта из-за необходимости проведения работ по устранению аварии на канализационном коллекторе, произошедшей 9 сентября. В результате несколько дней автомобилисты вынуждены были пользоваться объездными путями, был перенаправлен и общественный транспорт.

Только накануне, 13 сентября, специалисты «РВК-Воронеж» сумели полностью устранить аварию. Приступить сразу к работам по восстановлению дорожного покрытия мешал сильный дождь, однако когда погода позволила, работы были выполнены оперативно: на песчаное и щебеночное основания с уплотнением был уложен нижний слой и верхний слой покрытия.