Пекин, , 23:47 — REGNUM В Китае ведётся разработка новой сверхзвуковой противокорабельной ракеты, способной на пути к цели заходить под воду, сообщает 14 сентября газета South China Morning Post.

Ракета (сс) geralt

По утверждению издания, новый боеприпас должен быть способен развивать скорость полёта свыше 2,5М, а затем заходить под воду и идти к цели в подводном положении на дальность 10 км.

Китайские конструкторы намерены создать ракето-торпеду, которая сможет двигаться под водой со скоростью до 100 м/с.

Такая скорость должна достигаться за счёт образования вокруг боеприпаса гигантского воздушного пузыря, значительно снижающего сопротивление воды.

Кроме того, ракета будет способна резко погружаться на глубину до 100 м для уклонения от перехвата.

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