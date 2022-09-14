Нижний Новгород, 14 сентября, 2022, 23:13 — ИА Регнум. Отопление в жилых домах начнут включать в Нижнем Новгороде с 20 сентября — руководство столицы Приволжья подписало соответствующее постановление. Об этом сообщили в мэрии сегодня, 14 сентября.

Znamkaluga.ru Батарея отопления

В муниципалитете уверяют, что городские системы теплоснабжения готовы к началу отопительного сезона, а в котельных идут последние пробные топки, которые будут завершены в течение ближайших нескольких дней.

Также администрация Нижнего Новгорода отмечает, что тепло в нижегородские школы, детсады и больницы начало поступать досрочно — с 6 сентября. На данный момент отопление дали уже в половине из них. В остальных социальных учреждениях отопительный сезон начнётся с 20 сентября.