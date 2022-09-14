Тиба, Япония, , 23:02 — REGNUM Компания Nexon в рамках выставки Tokyo Game Show 2022 представила новый трейлер кооперативной ролевой экшн-игры The First Descendant. Видео было опубликовано 14 сентября на портале Push Square.

The First Descendant Скриншот из трейлера игры

Разработчики показали в ролике персонажей игры и их способности. Они также напомнили зрителям, что бета-тестирование The First Descendant пройдёт с 20 по 26 октября 2022 года.

Напомним, ранее эта игра была известна пользователям Сети под названием Project Magnum. The First Descendant будет представлять собой бесплатный кооперативный ролевой шутер (упор в таких играх сделан на огнестрельное оружие), в котором могут участвовать команды до четырёх человек. Геймерам предложат выступить в роли защитников Земли, которые сражаются с инопланетянами.

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