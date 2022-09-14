София, , 22:57 — REGNUM Действующее правительство Болгарии объявило о выделении болгарскому министерству здравоохранения 36 млн левов ($18,5 млн) на срочную закупку вакцин от инфекционных заболеваний. Об этом 14 сентября сообщает БНР.

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Деньги направят на приобретение медикаментов против COVID-19, сезонного гриппа, дизентерии, сальмонеллеза, коклюша. По словам действующего болгарского премьер-министра Гылыба Донева, выделенные средства являются первым траншем в рамках осуществления масштабной государственной программы реформы в системе здравоохранения.

При этом, как стало известно корреспонденту ИА REGNUM из источника в болгарском минздраве, львиная доля этих денег будет направлена на оказание медпомощи жителям Пловдивской области (Южная Болгария), пострадавшей от сильнейшего наводнения.

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