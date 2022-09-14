Баткен, Киргизия, 14 сентября, 2022, 22:52 — ИА Регнум. На границе Киргизии с Таджикистаном на таджикских территориях были замечены бородатые мужчины в черной одежде без каких-либо знаков отличия, стрелявшие по мирному населению и жилым домам. Об этом сообщили в пограничной службе Киргизии.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

В ведомстве отмечают, что стрелявшие использовали не только стрелковое оружие, но также гранатомёты и минометы.

Также стало известно о том, что в ходе вооружённого инцидента на киргизско-таджикской границе ранены двое мирных граждан Киргизии.

31-летняя женщина госпитализирована с диагнозом «огнестрельное ранение поясничной области с проникновением в брюшную полость, внутрибрюшное кровотечение, травматический шок третьей степени». Её состояние врачи оценивают как «крайне тяжёлое».

Ещё один пострадавший — 21-летний мужчина, у которого диагностировали «осколочную рваную рану головы». Его состояние оценивается как «средней тяжести».

ИА REGNUM напоминает, что киргизская сторона обвинила таджикских пограничников в проникновении на неописанный участок границы в Баткенской области Киргизии. По версии киргизской погранслужбы, военные Таджикистана заняли боевые позиции и обстреляли киргизских пограничников, в том числе из миномётов, в ответ на требование покинуть эту местность.