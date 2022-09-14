Вашингтон, , 22:39 — REGNUM Руководство Netflix заявило, что планирует к концу 2023 года нарастить зрительскую аудиторию онлайн-кинотеатра до 40 млн человек. Об этом 14 сентября сообщает газета The Wall Street Journal.

Пульт Netflix Brian Cantoni

Компания высказала такой прогноз в документе, который разослала потенциальным рекламодателям. Она пояснила, что подобный рост аудитории станет возможен благодаря варианту подписки, который подразумевает наличие рекламы. Как отмечает редакция Comicbook, Netflix ранее уже опубликовал подобный прогноз, но многие пользователи и эксперты отнеслись к нему скептически.

Напомним, ранее генеральный директор Netflix Рид Хастингс заявил, что он всегда был против рекламы и за простую подписку, но при этом также является сторонником подхода, при котором продавец услуги предлагает потребителям выбор. Руководитель компании отметил, что многие пользователи предпочитают вариант подписки с низкой ценой и рекламой. «Это делает Disney, это делает HBO. У нас нет никаких сомнений, что это работает», — сказал тогда Хастингс.

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