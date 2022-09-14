Глазго, Великобритания, , 22:03 — REGNUM 14 сентября в Глазго (Великобритания) на стадионе «Айброкс Стэдиум» футбольный клуб «Рейнджерс» в матче второго тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 встретится с «Наполи». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Хвича Кварацхелия Анна Нэсси

Стартовые составы команд:

«Рейнджерс»: Аллан Макгрегор, Джеймс Таверньер, Коннор Голдсон, Джеймс Сэндс, Борна Баришич, Джон Лундстрам, Райан Джек, Стивен Дэвис, Райан Кент, Райан Кент, Скотт Арфилд, Альфредо Морелос.

«Наполи»: Алекс Мерет, Ким Мин Джэ, Мариу Руй, Амир Ррахмани, Джованни Ди Лоренцо, Петр Зелиньский, Станислав Лоботка, Андре-Франк Замбо-Ангисса, Джованни Симеоне, Хвича Кварацхелия, Маттео Политано.

В текущем сезоне 21-летний нападающий «Наполи» и сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия принял участие в семи матчах за неаполитанский клуб во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.