Турин, Италия, 14 сентября, 2022, 21:58 — ИА Регнум. Туринский футбольный клуб «Ювентус» объявил стартовый состав на матч второго тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 с лиссабонской «Бенфикой». Встреча пройдет в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум», а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Стартовые составы команд:

«Ювентус»: Маттиа Перин, Глейсон Бремер, Данило, Хуан Куадрадо, Леонардо Бонуччи, Филип Костич, Уэстон Маккенни, Фабио Миретти, Леандро Паредес, Аркадиуш Милик, Душан Влахович.

«Бенфика»: Одиссеас Влаходимос, Алехандро Гримальдо, Николас Отаменди, Александер Ба, Антонио Силва, Давид Нерес, Энцо Фернандес, Жоау Мариу, Рафа Силва, Флорентину Луиш, Гонсалу Рамуш.

На матч назначена немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Цваером. Ассистенты главного судьи — Штефан Лупп и Марко Ахмюллер.