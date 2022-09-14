Вашингтон, , 21:56 — REGNUM Опубликован дебютный трейлер сериала «Шантарам». Об этом сообщает портал Сollider.

Чарли Ханнэм в т/с «Шантарам» Цитата из трейлера

В ролике вор Лин Форд (Чарли Ханнэм) сбегает из австралийской тюрьмы, после чего отправляется в Мумбаи (Индия), чтобы там начать жизнь «с чистого листа». Выход первых трёх серий проекта намечен на 14 октября 2022 года.

Напомним, «Шантарам» основан на одноименных мемуарах Грегори Дэвида Робертса. Авторами сериала выступают Эрик Уоррен Сингер («Афера по-американски») и Стив Лайтфут («Ганнибал»).

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