Вашингтон, 14 сентября, 2022, 21:56 — ИА Регнум. Опубликован дебютный трейлер сериала «Шантарам». Об этом сообщает портал Сollider.

Цитата из трейлера Чарли Ханнэм в т/с «Шантарам»

В ролике вор Лин Форд (Чарли Ханнэм) сбегает из австралийской тюрьмы, после чего отправляется в Мумбаи (Индия), чтобы там начать жизнь «с чистого листа». Выход первых трёх серий проекта намечен на 14 октября 2022 года.

Напомним, «Шантарам» основан на одноименных мемуарах Грегори Дэвида Робертса. Авторами сериала выступают Эрик Уоррен Сингер («Афера по-американски») и Стив Лайтфут («Ганнибал»).