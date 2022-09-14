Анкара, , 21:36 — REGNUM Ряд турецких отелей перестали принимать платежи по российским картам МИР. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает портал TourDom со ссылкой на представителей двух турецких гостиниц.

Туризм Александр Горбаруков, ИА REGNUM

Сообщается, что некоторые гостиници в Турции неожиданно перестали принимать карты российской платежной системы МИР. Представители отелей утверждают, что выполняют распоряжение Центробанка Турции.

«Уважаемые коллеги, довожу до вашего сведения, что карты МИР больше не принимаются в наших отелях. Это связано с введением данного правила Центральным банком Турции», — такое сообщение получили администрации отелей от руководства.

Уточняется, что владельцы отелей опасаются вторичных санкций со стороны Запада.