Анкара, 14 сентября 2022, 21:36 — REGNUM Ряд турецких отелей перестали принимать платежи по российским картам МИР. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает портал TourDom со ссылкой на представителей двух турецких гостиниц.
Сообщается, что некоторые гостиници в Турции неожиданно перестали принимать карты российской платежной системы МИР. Представители отелей утверждают, что выполняют распоряжение Центробанка Турции.
«Уважаемые коллеги, довожу до вашего сведения, что карты МИР больше не принимаются в наших отелях. Это связано с введением данного правила Центральным банком Турции», — такое сообщение получили администрации отелей от руководства.
Уточняется, что владельцы отелей опасаются вторичных санкций со стороны Запада.