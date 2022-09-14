Москва, 14 сентября, 2022, 21:29 — ИА Регнум. Киевские боевики пытаются «прощупывать» оборону союзных сил на разных участках фронта спецоперации. Об этом 14 сентября заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Окоп

По его словам, за подобную активность Киеву приходится платить высокую цену — атаки отражаются союзными силами России, ДНР и ЛНР, а боевики Владимира Зеленского несут большие потери в технике и живой силе.

«Я считаю, что говорить, где они готовят кулак, нельзя. Мы фиксируем, что по всей линии соприкосновения они щупают наши позиции. Но атаки Киева отражаются по всей линии фронта. Очень много уничтоженного противника, техники, и там, где конкретно наши позиции укреплены, и они понимают, что там не пробить брешь, они перестают делать попытки», — сказал Алаудинов.