Варшава, 14 сентября, 2022, 21:27 — ИА Регнум. Сейм (нижняя палата) Польши принял резолюцию, которая требует от Германии выплатить репарации за ущерб, нанесенный стране в годы Второй мировой войны. Голосование прошло сегодня, 14 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

В резолюции сказано, что польский Сейм призывает правительство Федеративной Республики Германии безоговорочно взять на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность за весь вред, причиненный Польше Третьим германским рейхом.

В документе подчеркивается, что польское государство никогда не отказывалось от своих требований репараций к германскому государству и никогда такие репарации не получало.

Кроме того, в текст были добавлены слова о том, что Польша требует «соответствующей финансовой компенсации и в результате агрессии СССР».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Польша по итогам Второй мировой войны получила значительные земельные приобретения за счет Германии. Репарации Польша должна была получать от ГДР, однако вскоре отказалась от них, так как обе страны были в социалистическом лагере под эгидой СССР.

Советский Союз потерял сотни тысяч солдат и офицеров Красной армии, освобождая Польшу от нацизма. Если бы этого не было сделано, то Польша просто бы не существовала.