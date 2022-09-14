Бухарест, 14 сентября, 2022, 20:43 — ИА Регнум. Правительство Румынии объявило о намерении рассмотреть вопрос относительно повышения пенсий в стране на осенне-зимний период 2022–2023 годов. Об этом со ссылкой на заявление румынского вице-премьера Хунора Келемена сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Лица Румынии

По словам Келемена, на сегодняшний день в Румынии возникла необходимость «срочного перерасчета пенсионных выплат».

Хунор Келемен «В условиях резкого подорожания энергоносителей, роста тарифов на услуги ЖКХ и общей инфляции нужны срочные меры для поддержки наиболее уязвимых слоев румынского населения».

Тема будет поднята на ближайшем заседании правительства Румынии 16 сентября. Предполагается, что индексация пенсий в стране составит около 20%. Сегоднясегодня сумма средней пенсии в стране составляет 1265 леев ($256).