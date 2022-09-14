Варшава, , 20:15 — REGNUM 14 сентября в Варшаве (Польша) на «Стадионе имени маршала Юзефа Пилсудского» футбольный клуб «Шахтер» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 встретится с шотландским «Селтиком».

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

На матч назначена шведская бригада арбитров во главе с Гленном Нибергом.

Стартовые составы команд:

«Шахтер»: Анатолий Трубин, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Марьян Швед, Михаил Мудрик, Артем Бондаренко, Александр Зубков.

«Селтик»: Джо Харт, Грег Тейлор, Мориц Йенц, Камер Картер-Викерс, Йосип Юранович, Мэтт О’Райли, Рэо Хататэ, Каллум Макгрегор, Кего Фурухаши, Сеад Хакшабанович, Жоао Филипе.