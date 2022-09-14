«Шахтер» объявил состав на матч Лиги чемпионов с «Селтиком»
Варшава, 14 сентября, 2022, 20:15 — ИА Регнум. 14 сентября в Варшаве (Польша) на «Стадионе имени маршала Юзефа Пилсудского» футбольный клуб «Шахтер» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 встретится с шотландским «Селтиком».
Андрей Пронин ИА REGNUM
Лига Чемпионов
На матч назначена шведская бригада арбитров во главе с Гленном Нибергом.
Стартовые составы команд:
«Шахтер»: Анатолий Трубин, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Марьян Швед, Михаил Мудрик, Артем Бондаренко, Александр Зубков.
«Селтик»: Джо Харт, Грег Тейлор, Мориц Йенц, Камер Картер-Викерс, Йосип Юранович, Мэтт О’Райли, Рэо Хататэ, Каллум Макгрегор, Кего Фурухаши, Сеад Хакшабанович, Жоао Филипе.