Вашингтон, 14 сентября, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Белый дом поделился новыми подробностями об инвестициях в размере более $2 миллиардов в биотехнологический сектор США, сообщает 14 сентября Reuters.

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12 сентября президент США Джо Байден распорядится выделить больший объём государственных средств на развитие биотехнологической промышленности, за счет которой Соединённые Штаты планируют снизить зависимость от Китая в области производства материалов для выработки чистой энергии, изготовления новых тканей и прививок.

Отмечается, что в рамках нового указа планируется спонсировать развитие биологических ресурсов для производства новых продуктов питания, удобрений и семян.

При этом $40 миллионов будет использовано для расширения роли биопроизводства активных фармацевтических ингредиентов, антибиотиков и ключевых материалов, необходимых для производства лекарств и реагирования на пандемии.

План расходов, опубликованный Белым домом, также подразумевает выделение в течение пяти лет министерством обороны $1 миллиарда на финансирование биопромышленной инфраструктуры с целью стимулирования развития отрасли.

Ранее Байден выделил около $1 миллиарда на экономическое развитие 24 штатов.