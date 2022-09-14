Баку, , 19:23 — REGNUM Азербайджан предлагает армянской стороне договориться о гуманитарном прекращении огня на границе. Об этом сообщил 14 сентября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, в ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе возобновились боевые действия. Стороны взаимно обвиняют друг друга в начале обстрелов, заявляя, что их действия являются ответными.

Ожидается, что 15 сентября Армению прибудет передовая группа миссии ОДКБ во главе с начальником Объединённого штаба генерал-полковником Анатолием Сидоровым для оценки ситуации.

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