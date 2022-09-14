Баку, 14 сентября, 2022, 19:23 — ИА Регнум. Азербайджан предлагает армянской стороне договориться о гуманитарном прекращении огня на границе. Об этом сообщил 14 сентября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Напомним, в ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе возобновились боевые действия. Стороны взаимно обвиняют друг друга в начале обстрелов, заявляя, что их действия являются ответными.

Ожидается, что 15 сентября Армению прибудет передовая группа миссии ОДКБ во главе с начальником Объединённого штаба генерал-полковником Анатолием Сидоровым для оценки ситуации.