Москва, , 19:08 — REGNUM Потребительские цены в России за неделю с 6 по 12 сентября снизились в среднем на 0,03%. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Цены на продукты питания Иван Шилов © ИА REGNUM

За период с начала сентября потребительские цены, по оценке ведомства, снизились на 0,12%, а инфляция за период с начала года составила 10,27%.

Согласно данным Росстата, за неделю в среднем по стране снизились цены на пшеничную муку — на 0,9%, сахар-песок и пшено — на 0,8%, гречневую крупу, сосиски и сардельки – на 0,6%, мясо кур – на 0,4%, полукопчёные и варёно-копчёные колбасы и чай черный – на 0,3%, свинину, пастеризованное молоко, рис и водку – на 0,2%, поваренную соль – на 0,1%.

Одновременно с этим куриные яйца подорожали на 0,6%, стерилизованное молоко — на 0,4%, сметана, сычужные сыры и вермишель — на 0,2%, говядина, баранина, варёные колбасы, мороженая рыба, маргарин и ржаной хлеб – на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 1,6%. В том числе репчатый лук стал дешевле на 8,9%, картофель — на 5,2%, морковь — на 5%, белокочанная капуста – на 3,6%, яблоки – на 2,9%, свекла – на 2,3%. В то же время цены на огурцы выросли на 8,4%, бананы – на 1,5%.

Зафиксирован рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, спички подорожали на 0,5%, хозяйственное мыло — на 0,3%, туалетная бумага — на 0,2%, зубные щётки — на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин за неделю в среднем не изменились, а цены на дизельное топливо выросли на 0,1%.

Отметим, что недельная дефляция в России фиксируется уже десятую неделю подряд. Так, по данным Росстата, в предыдущую неделю потребительские цены снизились в среднем на 0,13%, за неделю до этого — на 0,16%, ещё неделей ранее — на 0,15%.