Новосибирск, 14 сентября, 2022, 19:03 — ИА Регнум. Говорить о сносе стелы, возведённой в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне в Новосибирске, — недопустимо. Об этом 14 сентября заявил мэр города Анатолий Локоть.

Анна Алябьева ИА REGNUM Анатолий Локоть

«Ни о каком сносе речи не идёт, — сказал он на онлайн-встречи с представителями СМИ. — Стела в очень плохом состоянии и нуждается в реставрации — сейчас её как раз реставрируют».

Он уверяет, что Совет ветеранов обсуждал, где стела будет смотреться лучше и самым выигрышным посчитали площадку возле госпиталя №2 в Заельцовском районе города. При этом Локоть подчеркнул, что все памятники в Новосибирске должны смотреться зрелищно и быть в надлежащем состоянии.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что прокуратура провела проверку по факту демонтажа стелы, возведённой в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне. По её итогу мэру города внесено представление. Также возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение стелы, увековечивающей память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны».

Напомним, что о демонтаже стелы возле торгового центра «Ройял Парк» в Новосибирске в соцсетях сообщили обеспокоенные новосибирцы.

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