Москва, 14 сентября, 2022, 18:52 — ИА Регнум. России удалось стабилизировать положение на фронтах специальной военной операции. Об этом 14 сентября заявил командир донбасского батальона «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Z

«Положение стабилизируется. Это главный успех. Какое-то время противник владел инициативой. Но сейчас линия фронта у нас стабилизируется», — сказал Ходаковский.

По его словам, союзные войска России, ДНР и ЛНР на данном этапе переходят к фазе накопления ресурсов для решения задач, которые были поставлены в рамках спецоперации.