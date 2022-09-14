Санкт-Петербург, 14 сентября, 2022, 18:25 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержали гражданина б. УССР Александра Цепелева, которому вменяют торговлю наркотиками в России с передачей вырученных средств экстремистской организации со штаб-квартирой в Киеве.

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Как сообщило 14 сентября агентство «Оперативное прикрытие», наркоторговлей Цепелев занялся несколько лет назад на своей родине, в Мариуполе. Однако в 2018 году решил кардинально изменить свою жизнь и переехал в Россию на заработки. При очередной поездке в родной город к нему домой пришли члены запрещенной в РФ киевской экстремистской организации. Как рассказал российским силовикам задержанный, они пригрозили расправой, если тот не будет работать на них и не начнёт сбывать наркотические вещества в России, а вырученные средства передавать им.

Зная, что таким образом он будет финансировать экстремистскую организацию, Цепелев в правоохранительные органы в РФ не обратился. А наоборот, привлек знакомых и наладил производство синтетических наркотиков в Петербурге.

«В ходе задержания у них было изъято более 10 кг наркотика», — говорится в сообщении.

В отношении Цепелева возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 и статье 282.3 УК РФ. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.